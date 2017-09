Tips For Å Lære Budsjettering

Mange sliter med å styre sin egen økonomi, og det er relativt normalt at man ikke har penger igjen mot slutten av måneden. Men det er ikke en spesielt hyggelig måte å styre økonomien sin på. Hvis du sliter med å ha nok penger men har en fast inntekt, ser du kanskje selv at du må endre på synet ditt rundt penger.

Vi skal se nærmere på dette i denne artikkelen.





Lag en liste

Først og fremst må du skaffe en oversikt over all inntjening per måned. Skriv opp alt du tjener på et ark, og skriv opp to kolonner på denne listen.

Den første listen skal inneholde dine faste utgifter, dette kan være alt fra strømregningen til bilforsikring. Ting som du ikke kan være foruten. Og den andre kolonnen skal inneholde alt du ikke trenger men bruker penger på. Dette gjelder alt fra et moteblad til en ekstra sjokolade etter jobb på torsdagen. Etter hvert vil du se at du sliter med å ha penger mot slutten av måneden av en grunn. Mange får seg et lite sjokk når de setter opp denne listen, og det kan være svært enkelt å undertrykke pengebruk. Men det er viktig å se pengebruken rett i øynene.

Kutte utgifter

For at du skal ha penger på slutten av hver måned er det viktig å bruke listen vi nevnte ovenfor. Ved å bruke listen kan du se hvor du kan kutte kostnader. Det er lett å bruke mye penger på både mat og drikke, men det er viktig at man har oversikt over dette forbruket. Det er fantastisk mange måter å kutte utgifter på, det handler bare om å endre mentalitet. Så start jobben med å kutte ting fra listen som er unødvendige, test deg selv og være streng en periode. Deretter vil du se at pengene begynner å holde, og du vil til slutt få en veldig fin trend på pengebruken.

Avslutte kreditter

Nå som du har innsett hvor mye penger du bruker på unødvendige ting, så bør du vurdere om det er på tide å betale ned kredittene og avslutte de. Det er ikke så farlig om det er en eller flere, det viktige er at de blir betalt ned så fort du har mulighet til det. Start med den minste kreditten, og bruk pengene som du tidligere brukte på sjokolade og klær noen måneder. Så fort du har betalt ned er det bare å avslutte avtalen.

Etter noen måneder med hard jobbing og kraftig endring i pengebruk, samt nedbetaling av kreditt. Vil du oppleve at pulsen din går ned, du sover bedre og føler deg bedre! Dette er fordi du går i riktig retning for din egen økonomi, og livet ditt!