Spar Penger Og Unngå Gjeldsspiraler

Alle vil selvsagt ha mer og mer penger, men som du sikkert vet, er ikke alltid det mulig.

Mange har ofte både ett og to lån, andre har høye utgifter og sparer kanskje ingenting.

Vi er her for å hjelpe deg å redusere de månedlige utgiftene, vi ønsker også å gi deg tips og triks slik at du unngår eller kommer deg ut av den onde spiralen av gjeld som kan oppstå. Vi vet at dette kan være svært krevende!

Gjeldsspiral – En Kort Forklaring

En gjeldsspiral er en gjeld som du ikke ser en ende på. Og sliter med å komme deg ut av. Ofte øker en slik gjeld i motsetning til å bli mindre. Hvis du betaler med kreditt, og ikke klarer å betale tilbake uten at rentene tar deg igjen. Så tar du opp et forbrukslån for å få betalt kredittkort gjelda, deretter blir det problemer med å betale forbrukslånet og du refinansierer. Deretter har du det gående. Du klarer ikke å betale ned gjeld fordi rentene henter deg igjen, og da kan det være svært vanskelig å se et lyspunkt.





Hvordan Unngå Gjeldsspiralen

For å unngå en slik uønsket situasjon, er det flere grep og forhåndsregler som må tas. Første bud er jo å unngå mer kreditt, i det minste til du betaler det du allerede skylder. Begynn med å se på din månedlige inntekt, og hvor mye mer du kan betale for din minste kreditt. Hvis du ikke klarer å se på dette selv, er det ingen skam i å skaffe profesjonell hjelp. Du kan også få en avtale hvor du betaler ned kreditten fortere enn avtalt og til en lavere rente. Men dette kan ikke alltid la seg gjøre.

Bryt Sirkelen

Hvis du allerede er i spiralen, er det på tide å bryte sirkelen. En gjeldsspiral setter deg i en situasjon hvor du ikke har nok penger til å betale de høye avdragene og lever fra hånd til munn. Hvis det er tilfelle, må du betale ned den minste kreditten først. Det kan være vanskelig i begynnelsen, men hvis du kalkulerer riktig skal det ikke være noe problem å komme seg ut av dette. Betal ned så fort du kan, og så mye du kan. Du må nok også belage deg på å kutte kostnader hvor enn du kan.

Et godt eksempel er å avslutte abonnement du ikke trenger og unødvendige kjøp av for eksempel klær og lignende. Det er viktig å huske at dette bare er midlertidig.



Spare Penger

Hvis du har en spiral gående, er det fortsatt mulig å spare penger. All sparing er sunn sparing, og du kan sette av en liten sum hver måned. Det føles nok ikke som mye, men til slutt vil du faktisk se at dette hjelper.

Vi håper vi kan gi inspirasjon slik at du kan komme deg ut av spiralen.